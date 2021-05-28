رائدة أوروبية تتولى قيادة المحطة الفضائية الدولية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صحفى صادر عن الوكالة الفضائية الأوروبية. وقال البيان إن، كريستوفوريتى، ستترأس البعثة الفضائية الـ68 التى ستنطلق عام 2022 إلى المحطة الفضائية الدولية. وسينطلق معها إلى الفضاء على متن مركبة "سبايس إكس دراجون" الأمريكية رائدا الفضاء، تشيلى لينغران وبوب هاينز.

وتعتبر تلك البعثة بعثة فضائية ثانية بالنسبة إلى كريستوفوريتى التى قالت:" إن العودة إلى المحطة الفضائية الدولية لأمثل أوروبا هى شرف كبير لى وإنى افتخر بتعيينى قائدة للمحطة الفضائية الدولية. كما أنتظر بفارغ الصبر فرصة ستتاح لتطبيق الخبرات التى اكتسبتها فى الفضاء وعلى الأرض وأقود فريقا من رواد الفضاء الموهوبين فى مدار الأرض.

يذكر أن، كريستوفوريتى هى قائد خامس يمثل أوروبا فى المحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن النساء سبق لهن أن قدن المحطة الفضائية الدولية وبينهن الأمريكيتان، سونيتا ويليامز وشينون ويلكر والأمريكية، بيغى ويتسون التى ترأست المحطة الفضائية الدولية مرتين.