الجيش الصينى ينشر فيديو لاستخدام الأسهم السامة

جدة - نرمين السيد - وتدرب أفراد القوات الخاصة على إزالة حقول الألغام والزحف سرا تحت أسلاك الشد والأسلاك الشائكة واستخدام أسهم مشحمة بزيت خاص يؤثر على أعصاب الإنسان، وألقى الجنود بأسهم سامة من أنابيب هواء خاصة. ومن مميزات استخدام هذا السلاح إصابة السهم لجزء غير محمى من جسم الجندى وهو وجهه، من مسافة بضعة أمتار، يذكر أن أنابيب الهواء التى يستخدمها أفراد القوات الخاصة الصينية قابلة للطى، ومجهزة بجهاز تصويب.

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