سامسونج تطرح Galaxy A22 5G خلال أيام

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم طرح Galaxy A22 5G فى الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى، بسعر 185 يورو تقريبا، حسب روسيا اليوم.

وتم تصميم الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه، وعلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج فى الشاشة.

وستكون شاشة الجهاز IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ونظام التشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1.

وسيعمل الهاتف على الأغلب بمعالج MediaTek Dimensity 700 5G، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائى 4 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.