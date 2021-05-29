فيديو.. العثور على نوع نادر من السلاحف العملاقة بالإكوادور

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك، فقد تم العثور على السلاحفاة تحديدا على جزيرة فيرناندينا وهى من أحدث وأكثر جزر الأرخبيل عذرية، وذلك خلال رحلة استكشاف مشتركة بين متنزه جالاباجوس الوطنى ومحمية جالاباجوس.
وعقب العثور على تلك السلحفاة النادرة، يستعد المنتزه الوطنى فى جالاباجوس، لرحلة استكشاف جديدة، للبحث عن المزيد من أفراد السلاحف العملاقة، بهدف الحفاظ على نوعها.
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