العثور على رفات 215 طفلا فى مدرسة سابقة بكندا

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن السلطات الكندية عثرت على رفات 215 طفلا مدفونة فى موقع كان مدرسة لأبناء السكان الأصليين فى مقاطعة كولومبيا البريطانية.





وأوضحت الشبكة أن بعض هؤلاء الأطفال لم تكن أعمارهم تتجاوز 3 أعوام وتم اكتشافهم الأسبوع الماضى عن طريق رادار اختراق الأرض. وأضافت "إيه بى سى نيوز" أنه من المتوقع العثور على المزيد من الجثث لاحقا لوجود مناطق أخرى يمكن البحث بها. وأشارت إحدى أكبر المجموعات التى تشعبت من شعب "شوسواب" من السكان الأصليين إن الأطفال كانوا طلابا فى مدرسة كاملوبس الداخلية فى مقاطعة كولومبيا البريطانية والتى أغلقت فى عام 1978.

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