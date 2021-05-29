الصين تطلق مركبة شحن إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة - فى بيان اليوم - أن الصاروخ (لونج مارش-7 واى 3)، الذى يحمل (تيانتشو-2)، انطلق من موقع الإطلاق على ساحل مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية مساء اليوم بتوقيت بكين.

وكانت الصين أرسلت نهاية أبريل الماضى الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية، لتبدأ سلسلة من مهام الإطلاق الرئيسية التى تهدف إلى استكمال بناء المحطة بنهاية العام المقبل.

وستكون محطة الفضاء الصينية على شكل حرف T مع وجود الوحدة الأساسية فى المركز وكبسولة مختبر على كل جانب، وسيتم عقب إطلاق مركبة الشحن الفضائية تيانتشو-2 إطلاق المركبة المأهولة شنتشو-12 للالتحام مع الوحدة الأساسية، حيث سيكون على متن المركبة المأهولة ثلاثة رواد فضاء ويبقون فى المدار لمدة ثلاثة أشهر.

كما سيتم إطلاق مركبة الشحن تيانتشو-3 ومركبة الفضاء المأهولة شنتشو-13 فى وقت لاحق من هذا العام للالتحام مع تيانخه، وبعد ذلك سيبدأ ثلاثة رواد فضاء آخرين إقامتهم فى المدار لمدة ستة أشهر.

وبعد خمس مهمات إطلاق هذا العام، تخطط الصين لست مهمات أخرى، بما فى ذلك إطلاق وحدتى المختبر "ونتيان" و"منغتيان" إضافة إلى مركبتى شحن فضائيتين ومركبتى فضاء مأهولتين، فى عام 2022 لاستكمال بناء المحطة الفضائية.