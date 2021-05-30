صور.. طريقة ارتداء الملابس الكروشيه فى الصيف

جدة - نرمين السيد - وتعد الفساتين الكروشيه من أبرز صيحات الموضة، لكونها قطعة مثالية يمكن ارتداؤها فوق ملابس السباحة والتى تتميز بأشكالها الجريئة الجذابة.

ويتناسب الكروب توب المصنوع من الكروشيه كونه الأكثر شيوعا، مع إطلالات الشاطئ على اختلاف تصميماته ومقاساته، كما يمكن ارتداءه أسفل قميص بأزرار وتركه مفتوحا.

وهناك أيضا بلوزات من الكروشيه يمكن ارتداؤها مع بنطلونات من الكتان أو التنانير أو الجينز أو تنسيقها مع التنانير الكروشيه.

كما تساعد التنانير الكروشيه مرتديتها فى التألق خلال الصيف وخصوصا عند تنسيقها مع قميص أبيض بسيط وحذاء ذو كعب عال.