- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - وتعد الفساتين الكروشيه من أبرز صيحات الموضة، لكونها قطعة مثالية يمكن ارتداؤها فوق ملابس السباحة والتى تتميز بأشكالها الجريئة الجذابة.
ويتناسب الكروب توب المصنوع من الكروشيه كونه الأكثر شيوعا، مع إطلالات الشاطئ على اختلاف تصميماته ومقاساته، كما يمكن ارتداءه أسفل قميص بأزرار وتركه مفتوحا.
وهناك أيضا بلوزات من الكروشيه يمكن ارتداؤها مع بنطلونات من الكتان أو التنانير أو الجينز أو تنسيقها مع التنانير الكروشيه.
كما تساعد التنانير الكروشيه مرتديتها فى التألق خلال الصيف وخصوصا عند تنسيقها مع قميص أبيض بسيط وحذاء ذو كعب عال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. طريقة ارتداء الملابس الكروشيه فى الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.