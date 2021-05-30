بمواصفات مبهرة.. شاومى تستعد لطرح هاتفها الجديد «Redmi Note 10»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف شاومى الجديد "Redmi Note 10" بشاشة يبلغ قياسها 6.6 بوصة من نوع "IPS LCD"، وبدقة عرض تبلغ 1080 x 2400 بكسل، بالإضافة إلى أنها محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 64 ميجابيكسل، وكاميرا بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، وثالثة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية تأتى بدقة 16 ميجابيكسل، وفقا لموقع "gsmarena".

ويحتوى الهاتف على بطارية تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويعمل الهاتف وهو مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان منها الرمادى والأزرق والأبيض والأخضر، وبسعر 330 دولار أى ما يزيد عن 5000 جنيه.