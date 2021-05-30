صور.. أزياء صيفية أنيقة لملكة جمال الفلبين «بيا فورتزباخ»

جدة - نرمين السيد - وتميزت بيا فورتزباخ، بإطلالاتها الأنيقة والبسيطة، والتى يمكن اتباع طريقتها لبساطتها وجاذبيتها. ولدت عارضة الأزياء "فورتزباخ"، فى 24 سبتمبر 1989 فى مدينة شتوتجارت بألمانيا، وتجمع بين الجنسيتين "الألمانية والفلبينية"، حيث نشأت فى أسرة مكونة من أب ألمانى وأم فلبينية. وتمكنت بيا فى تمثيل الفلبين خلال مسابقة ملكة جمال الكون 2015، وحصلت على لقب "ملكة جمال الكون". وتحرص بيا على مشاركة متابعيها عبر صفحتها على "إنستجرام" بأبرز أزيائها التى تنال إعجابهم، حيث يتخطون حاجز الـ 12 مليون متابع.

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