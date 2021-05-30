واتساب يتراجع عن قراراته: لن نحذف هذه الحسابات

جدة - نرمين السيد - وأشار واتساب إلى أنه فى حالة عدم موافقة المستخدم على سياسة واتساب الجديدة، يتم تذكيره باستمرار لقبولها، وفقا لموقع "indian express".
وقالت شركة واتساب مسبقا، أن المستخدمين يبدأون فى فقدان وظائف التطبيق الأساسية عند عدم الموافقة على السياسة الجديدة بعد 15 مايو من العام الجارى، ولكن تراجعت عن ذلك لأجل استعادة مستخدميها لاستخدام التطبيق.
وأصبح فى الوقت الحالى، بإمكان أولئك المستخدمين الذين لم يوافقوا بعد على سياسة خصوصية "واتساب" لعام 2021، الاستمرار فى استخدام تطبيق المراسلة دون فقدان أى وظائف، فى محاولة جديدة من الشركة للحفاظ على قاعدة مستخدميها، والتى بدأت تتضائل أكثر منذ منتصف الشهر الجارى.
وجاء ذلك القرار بعد حدوث حالة من الجدل فور إعلان واتساب عن سياسته الجديدة، التى جعلت الكثير من المستخدمين يحذفون التطبيق ويستبدلونه بآخر مثل تيليجرام وسيجنال وغيره.
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