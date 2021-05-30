- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقرر الأب الاستعانة بالخشب لصنع سيارة "بوجاتى شينتوديتشى"، وتداول له صور عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتعد السيارة بالكامل هى منحوتة من خشب البلوط، واستغرق الأب الذى من فيتنام ويدعى "نونج وهو" مدة تصل إلى 40 يوم لصنعها.
واستخدم الأب المناشير والأزاميل لصنع هيكل السيارة، وهى لا تحمل تفاصيل كثيرة، ولكن تم تصنيعها بطريقة حرفية.
ونجح فى تصميم نفس جسم السيارة المتعرج، كما أن عجلة القيادة أيضا تم نقشها من الخشب، وتعمل بمحرك كهربائى للدفع وبطاريتين لتشغيلها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لإسعاد ابنه.. أب يستعين بالخشب لصنع جسم مصغر من سيارة «بوجاتى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.