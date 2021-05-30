لإسعاد ابنه.. أب يستعين بالخشب لصنع جسم مصغر من سيارة «بوجاتى»

جدة - نرمين السيد - وقرر الأب الاستعانة بالخشب لصنع سيارة "بوجاتى شينتوديتشى"، وتداول له صور عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وتعد السيارة بالكامل هى منحوتة من خشب البلوط، واستغرق الأب الذى من فيتنام ويدعى "نونج وهو" مدة تصل إلى 40 يوم لصنعها.

واستخدم الأب المناشير والأزاميل لصنع هيكل السيارة، وهى لا تحمل تفاصيل كثيرة، ولكن تم تصنيعها بطريقة حرفية.

ونجح فى تصميم نفس جسم السيارة المتعرج، كما أن عجلة القيادة أيضا تم نقشها من الخشب، وتعمل بمحرك كهربائى للدفع وبطاريتين لتشغيلها.