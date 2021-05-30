إنفوجراف.. نصائح تربوية لطالب الإعدادى لاجتياز الامتحانات بسهولة

جدة - نرمين السيد - الدكتورة بثينة عبد الرؤوف رمضان، الخبير التربوى، أشارت، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إلى ضرورة تأهيل الطلاب نفسيا بأن نموذج الامتحانات أصبح مختلفا عن الأعوام الماضية، حتى لا يشعرون بالذعر والاكتئاب وخصوصا مع قدوم الامتحانات.

وطلبت بثينة من الطلاب، قبل دخول امتحان أى مادة بالترم، الاطلاع على المراجعات المتواجدة على موقع وزارة التربية والتعليم لكونها هى النموذج، التى تأتى عليه الامتحانات.

وتابعت الخبيرة التربوية، مشددة على ضرورة الفهم وعدم التقيد بالحفظ، وقالت: "الميزة أن الطالب لو فاهم ومش حافظ وعارف الموضوع إيه.. يمكن التعبير عن ده دون وجود نموذج معين للإجابة، لكن الناس اللى حافظة س وج زى زمان هيبقى عندهم مشكلة".

ونصحت الأهالى بضرورة تأهيل أبنائهم، لإقبالهم على نوعية جديدة من الأسئلة والامتحانات، مشيرة إلى أهمية متابعة المراجعات عبر موقع وزارة التربية والتعليم وأسئلة بنك المعرفة، والاهتمام بالقنوات التليفزيونية التعليمية، وذلك لأجل التعرف على نوعية الأسئلة، للتخلص من التوتر مع اقتراب موعد الامحتانات.

وقدمت بثينة بعض النصائح للطلبة عند التواجد داخل لجنة الامتحانات، أهمها عدم النظر إلى ورقة الاسئلة مباشرة، بل التمسك بالهدوء والبدء فى ملء البيانات الشخصية، ثم الإمساك بورقة الأسئلة وقراءتها مرة واحدة دون التفكير فى إجابات أى سؤال، ثم النظر إليها مرة أخرى وتحديد الأسئلة المتيقن من حلها، حتى ينتعش المخ ويبدأ يتذكر الإجابات من جديد.

وأضافت، أنه "عند عدم تذكر إجابة أى سؤال تركه للنهاية دون التفكير فيه، حتى الانتهاء من جميع أسئلة الامتحانات، ولو الطالب مذاكر أو عنده فكره عن السؤال، يتم تذكره عند الإجابة على الأسئلة المتيقن من حلها، وفى حالة عدم التذكر أيضا يفضل تركه نهائيا، دون التوتر والقلق حتى لا يؤثر على نفسية الطالب عند دخول باقى الامتحانات وتعويض الناقص فى باقى المواد".