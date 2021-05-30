هواتف تعمل بنظام هواوى الجديد «HarmonyOS»

جدة - نرمين السيد - وتسعى هواوى لإطلاق نظامها التشغيلى الجديد "HarmonyOS" يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 يونيو، حتى يكون بديلا لنظام أندرويد الشهير من جوجل لتشغيل منتجاتها الذكية، وفقا لموقع "gsmarena".

وتعتزم هواوى دفع نظام التشغيل الجديد HarmonyOS، بهدف تشغيله على 300 مليون جهاز من إنتاجها بحلول نهاية العام الجارى.

ومن بين الأجهزة التى تعمل بنظام التشغيل الجديد "الحاسب اللوحى MatePad Pro 2، و ساعة هواوى الذكية Watch 3"، والهواتف: "Mate 40 ،Mate 40 Pro ،Mate 40 Pro Plus Mate 40 RS ،Mate X2 القابل للطى، nova 8 pro ،nova 8 ،MatePad Pro".