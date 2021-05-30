تويتر تدرس استخدام رموز فيسبوك التعبيرية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن تويتر تبحث إضافة تقنية ردود الفعل المختلفة على التغريدات، والمقتبسة من منافستها فيسبوك. وعندما يتعلق الأمر بالحالات المزاجية، التى يريدها المستخدمون، تحتوى حزمة الرموز الجديدة على تعبيرات مشتركة مع فيسبوك، مثل رمزى الضحك والحزن، ولكن قد تتضمن ردود فعل "تويتر" أيضًا خيارًا يجعلك تفكر وتشجع، وتستغنى عملاق التدوينات المصغرة عن رمز الغضب الموجود ضمن خيارات فيسبوك.

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