فلوريدا.. حفلة موسيقية مقابل 18 دولارًا للملقحين وألف دولار لرافضى اللقاح

جدة - نرمين السيد - من أجل حضور حفلة فرقة "تينيدج باتلروكيت" الأمريكية المقررة فى 26 يونيو، فى سانت بطرسبرج فى فلوريدا، يتوجب على الراغبين الذين تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا دفع 18 دولارا، أما لغير المحصنين فستكلف البطاقة 999 دولارا.





وحددت شركة "ليدفوت بروموشنز" التى تهتم بالترويج للحدث، سعر البطاقة بـ18 دولارا لكن فقط للأشخاص الذين يبرزون بطاقة تفيد بتلقيهم اللقاح عند مدخل الحفلة الموسيقية.

وكتبت على موقعها الإلكترونى :"نحن لا نقول لكم ما يجب القيام به، لقد اتخذنا قرارا تجاريا وسندع السوق يقرر .. فإذا أتى شخص غير ملقح، فسيخيف عددا كبيرا من الحاضرين، وبالتالى سيتعين عليه دفع الفرق".

وقال بول ويليامس، الرجل الذى يقف وراء الفكرة من "ليدفوت بروموشنز" لقناة "كيه إيه كيه إى" المحلية : "أردت أيضا أن يكون (الحدث) حافزا للأشخاص المترددين فى الحصول على اللقاح... أردت من الشباب الذين يريدون الذهاب إلى الحفلات أن يتحركوا ويذهبوا للحصول على اللقاح".

واعتبارا من 19 أبريل أصبح بإمكان جميع البالغين فى الولايات المتحدة تلقى اللقاح، ويمكن الآن أيضا تلقيح المراهقين بدءا من سن 12 عاما.

وتلقى أكثر من 166 مليون شخص، أو ما يزيد قليلا عن 50 فى المائة من سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة على الأقل من اللقاح فيما تلقى 40 فى المائة الجرعتين.