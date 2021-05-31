فيديو صادم .. طبيبة نفسية تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - الطبيبة النفسية جولى سميث، كشفت عبر تطبيق تيك توك عن مقطع فيديو يوضح كيف يمكن لعقولنا أن تخدعنا برؤية أشياء موجودة فى الواقع.

جولى ظهرت فى فيديو بالأبيض والأسود، وعلى رأسها علامة تقاطع، حيث بمجرد تركيزك على العلامة، سيفعل عقلك شيئا يكاد لا يُصدق.. سترى عيناك الصورة تتحول بالألوان.

الفيديو أثار تفاعلًا وتساؤلات كثيرة ممن جربوا الوهم البصرى بدرجات متفاوتة من النجاح.

التقرير المصور، الذى أعدته قناة الغد، حول الفيديو، أكد أن تفسير الطبيبة لهذه التجربة، هو التعرض المفرط للمستقبلات فى العينين لألوان معينة مما يتسبب فى رؤية الدماغ للألوان المقلوبة عند ظهور الصورة بالأبيض والأسود.