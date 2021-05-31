سامسونج تبدأ فى إنتاج شاشات آيفون 13

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقرير لصحيفة TheElec المختصة فى التقنية قال أشخاص على دراية مباشرة بالموضوع إن شركة Samsung Display بدأت فى إنتاج لوحات OLED لاستخدامها فى آيفون 13 فى منتصف الشهر، فيما بدأت LG Display الإنتاج مؤخرًا. وقالت المصادر للصحيفة إن الشركتين بدأتا الإنتاج فى وقت أبكر من العام الماضى بناءً على طلب من شركة آبل. وأضافت المصادر أن شركة آبل تحاول على الأرجح تجنب أى تأخر فى مكونات جهاز iPhone 13 من خلال تأمين مكونات مثل لوحات OLED فى وقت سابق. وتخطط سامسونج لتصنيع 80 مليون وحدة من لوحات OLED لجهاز آيفون الجديد، بينما ستقوم آل جى بصنع 30 مليون وحدة. ومن المقرر طرح الإصدار الجديد من هاتف آبل فى النصف الثانى من العام الجارى 2021. وتفوقت آبل على سامسونج فى مبيعات الهواتف الذكية فى الربع الأخير من العام الماضي، وحققت الشركة الأمريكية نمو فى مبيعات هواتف iPhone بنسبة 22%. ويرجع مراقبون السبب الرئيسى فى ذلك إلى إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G للمرة الأولى فى هواتف الأيفون.

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