نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام فى محور 26 يوليو وكورنيش النيل

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال على عدد من القطاعات منها أعلى المرج والخصوص للمتجه إلى نفق السلام.

وأوضح صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد عدا أمام محطة مترو الجامعة للقادم من اتجاه كوبرى فيصل إلى الدقى.

وأضاف أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلك محور روض الفرج.

وحذر من سلك كوبرى الحدائق واستخدام شارع مصر والسودان بديلا منه، كما يفضل سلك كوبرى سرايا القبة، موضحًا أن كورنيش النيل يوجد به ازدحاما لوجود بعض الأحجام عند منطقة الساحل وحتى السبيتة ويعد شارع شبرا هو الأفضل حالا.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.