عمالقة التكنولوجيا يمتثلون للقواعد الرقمية الجديدة للحكومة الهندية

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير نشره موقع "لايف منت" التقنى أن الشركتين التقنيتين تعملان على تحديث مواقعهما على الويب لتعكس الالتزام بقواعد وسائل التواصل الاجتماعى الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ فى 26 مايو.

واستشهد التقرير بمصادر حكومية تقول إن شركات التواصل الاجتماعى الكبيرة مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"واتساب" شاركت تفاصيل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمتطلبات القواعد الرقمية الجديدة، لكن تويتر لا يزال لا يتبع المعايير.

ووفقًا لأحدث القواعد الرقمية، ستحتاج الشركات التى لديها أكثر من 50 مستخدمًا إلى تعيين مسؤول شكاوى ومسؤول امتثال رئيسى، ويجب أن يكون هؤلاء الأفراد مقيمين فى الهند.