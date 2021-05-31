جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير نشره موقع "لايف منت" التقنى أن الشركتين التقنيتين تعملان على تحديث مواقعهما على الويب لتعكس الالتزام بقواعد وسائل التواصل الاجتماعى الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ فى 26 مايو.
واستشهد التقرير بمصادر حكومية تقول إن شركات التواصل الاجتماعى الكبيرة مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"واتساب" شاركت تفاصيل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمتطلبات القواعد الرقمية الجديدة، لكن تويتر لا يزال لا يتبع المعايير.
ووفقًا لأحدث القواعد الرقمية، ستحتاج الشركات التى لديها أكثر من 50 مستخدمًا إلى تعيين مسؤول شكاوى ومسؤول امتثال رئيسى، ويجب أن يكون هؤلاء الأفراد مقيمين فى الهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمالقة التكنولوجيا يمتثلون للقواعد الرقمية الجديدة للحكومة الهندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.