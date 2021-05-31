هاشتاج «صباحك ومطرحك 9090» يشعل تويتر

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جدة - نرمين السيد - وأعلن أحمد يونس احتلاله التريند الأول عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وغرد قائلا: "صباحك ومطرحك 9090 التريند الأول فى مصر على تويتر.. يسعد صباحكوا يا أحلى صبحاوية".
وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "اختيارات أبو موزو عظيمة"، "أجمد مزيكا فى صباحك ومطرحك مع أحمد يونس"، "تسلم ويسلم اختيارك للأغانى العظيمة دى والله".
وقدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.
برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.
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