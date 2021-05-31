صورة .. خناقة عنيفة بين زوجين تنتهى بسقوطهما من البلكونة

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جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن سيدة ورجلا أصبحا حديث السوشيال ميديا، بعد مشادة عنيفة فى شرفة المنزل، مما نتج عنه انهيار سور الشرفة وسقوطهما فى آن واحد بعد أن دفع كل منهما الآخر فى اتجاه الشارع.
وسقط الزوجان فى الشارع من الدور الثالث على ارتفاع 25 مترا، وأصيبا بجروح بالغة فى أجزاء متفرقة فى جسدهما.
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