صور- بناطيل تتصدر موضة صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وتسعى دور الأزياء العالمية لطرح ملابس ذات خامة وألوان تتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة، وأشار موقع مجلة "elle" إلى موضة البناطيل فى صيف 2021، ومنها:

-الرجل الواسعة:

يعد البنطلون ذات الأرجل الواسعة من أبرز صيحات الموضة خلال 2021، ويعتبر من القطع المريحة التى تتناسب مع فصل الصيف والتى يمكن ارتدائها فى كل وقت سواء عند الذهاب لأماكن العمل أو الخروجات والسهرات.

-الهاى ويست:

تساهم البناطيل الهاى ويست فى منح مرتديته إطلالة أنحف وأطول، بالإضافة إلى كونها مريحة وأنيقة، خصوصا إذا كانت ذات أقمشة خفيفة.

-الكُسر:

تسيطر البناطيل ذات الثنيات أو الكسر على موضة 2021، خصوصا التى تكون ضيقة عند الكاحل، حيث يضفى على مرتديته إطلالة عصرية.

-البنطلون برباط:

يعد هو الخيار الأمثل للكثير من الفتيات، لكونه من الملابس المريحة والأنيقة، فهو بنطلون رياضى واسع مزود برباط عند الخصر.