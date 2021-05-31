كاميرات بتقنية DSLR.. مواصفات موديلات أيفون 13

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر طرح تشكيلة أيفون 13 الجديدة فى سبتمبر المقبل، وفقا لما جاء فى "DigiTimes". وتأتى جميع طرازات سلسلة أيفون 13 مزودة بتثبيت بصرى للصورة بتحويل المستشعر DSLR، وتقتصر تلك الميزة حاليا على أيفون 12 Pro Max. وتساهم تلك التقنية فى تثبيت مستشعر الكاميرا بدلاً من العدسة لتحسين استقرار الصورة وتحسين جودة الصورة. وأشارت DigiTimes أن جميع طرز أيفون 13 ستأتى مع "استقرار تحويل المستشعر"، حيث قالت إن شحنات محرك الملف الصوتى (VCM) من المتوقع أن تتفوق شحنات أيفون على نفس الشىء بالنسبة لهواتف Android فى عام 2021.

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