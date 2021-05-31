صور- أجمل الأزياء للأرمينية إيفيتا موكوشيان

جدة - نرمين السيد - وتميزت إيفيتا بإطلالاتها الأنيقة الجذابة، التى تنال إعجاب محبيها لحرصها الشديد على رشاقتها وجمال ملامحها. ولدت عارضة الأزياء إيفيتا فى 26 أكتوبر فى أرمينيا، ولم تكتفى بموهبتها فى مجال الأزياء والموضة بل اشتهرت أيضا بتمكنها من كتابة الأغانى والتمثيل. ونجحت موكوشيان خلال عام 2016 فى تمثيل أرمينيا بمسابقة الأغنية الأوروبية.

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