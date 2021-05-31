إنستجرام يطرح تحديثا جديدا بسبب القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - ويعمل إنستجرام من خلال التحديث الجديد من خلال عرض المزيد من المشاركات المعاد نشرها ومشاركتها، لمعالجة الاتهامات الموجهة لها بشأن مراقبة المحتوى الخاص بالقضية الفلسطينية، وفقا لموقع "إنجادجيت".

وقد اشتكى مجموعة من موظفيه من أن المحتوى المؤيد للفلسطينيين لم يكن مرئيًا للمستخدمين أثناء النزاع فى غزة، وعادة ما يظهر Instagram المحتوى الأصلى فى قصصه قبل إعادة نشر المحتوى، لكنه سيبدأ الآن فى إعطاء وزن متساو لكليهما، وفقا لما نقله موقع "the verege" عن الشركة.

وأشار المتحدث باسم شركة "فيسبوك" المالكة لـ "إنستجرام"، إلى أن التحديث الجديد جاء للرد على الشكاوى المتعلقة برقابة المحتوى الخاص بالقضية الفلسطينية وحذفه، مضيفا أن التحديث يحل كافة المشاكل لدى المستخدمين، كما أن التغيير ليس فقط استجابة للمخاوف بشأن المحتوى المؤيد للفلسطينيين، ولكن الشركة أدركت الطريقة التى يعمل بها التطبيق وهى تنشر المنشورات التى تعتقد أن مستخدميها يهتمون بها كثيرا مما يقود الأشخاص للاعتقاد بأنه كان يقمع وجهات نظر أو مواضيع معينة.

ووفقا للتقرير الذى جاء بـ "إنجادجيت" أكد أن هذا التحديث لن يزيل كافة المخاوف بشأن الرقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، لأن "فيسبوك" ستضع علامات على المنشورات عبر إنستجرام التى تحتوى على كلمات مثل "شهيد" أو "مقاومة"، أو تحرض على العنف.