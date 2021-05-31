3 ماسكات تنعش البشرة فى حرارة الصيف

جدة - نرمين السيد - وتتسبب حرارة الشمس فى فتح مسام الوجه مما يزيد من تراكم المزيد من الأوساخ والزيت، ناتجا عنه حب الشباب والبثور.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية اللازمة لترطيب البشرة فى ظل حرارة الصيف، منها:

-ماسك الخيار والسكر:

يساهم ماسك الخيار والسكر فى تغذية البشرة وترطيب الوجه، كما أنه بمثابة مقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة من على سطح الوجه.

يجب تحضير شرائح الخيار المفروم ووضع عليه ملعقة كبيرة من السكر، ويتم تقليبهم جيدا، ثم يوضع الماسك على الوجه وتركه لفترة حتى يجف ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

-ماسك النعناع والكركم:

يجعل ماسك النعناع والكركم البشرة أكثر انتعاشا وترطيبا خلال الطقس الحار.

يجب مزج حفنة من أوراق النعناع مع قليل من الكركم الخاص بالبشرة، وفرمهم جيدا ووضع الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالماء.

-ماسك الليمون والعسل وبياض البيض:

هذا القناع يساعد فى ترطيب البشرة للغاية فى فصل الصيف وتغذيته.

نحتاج ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من العسل، وبيضة، ويجب بعدها خفق بياض البيضة جيدا وخلطها بالعسل وعصير الليمون ووضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل البشرة.