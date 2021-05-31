هواوى تستعد لطرح ساعة ذكية رياضية.. هذه أهم المزايا

جدة - نرمين السيد - وتتميز ساعة هواوى بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول وحزام من المطاط الفاخر.

وتقوم الساعة "HUAWEI WATCH FIT ELEGANT" بمراقبة تشبع الأكسجين فى الدم SpO2 طوال اليوم ومتابعة معدل ضربات القلب والنوم، وعمر بطارية تصل إلى 10 أيام، لتعزيز تجربة المراقبة الصحية حيث يمكن لشحنة واحدة لمدة 5 دقائق الحفاظ على الساعة الذكية لمدة يوم كامل.

كما تسمح الساعة للمستخدمين بتغيير وجه الساعة بنقرة عبر هواتفهم الذكية، وتساعد فى متابعة الحالة الصحية والتحقق من التغييرات فى مؤشرات الصحة على مدار اليوم باستخدام تطبيق HUAWEI Health بطريقة ميسرة لمساعدتهم فى الحفاظ على صحتهم دائماُ.

وتعمل الساعة الجديدة فى تقديم ميزات اللياقة البدنية، حيث توفر 96 وضعا للتمرين وإضافة 12 فصلا للياقة البدنية السهلة بما فيها حرق الدهون وتخفيف التوتر فى الكتفين والرقبة.

وتتميز الساعة أيضا وجود 13 دورة للعدائين من جميع القدرات، أثناء الجرى، وتقوم الساعة الذكية بتحليل عدد الخطوات بمساعدة نظام تحديد المواقع العالمى GPS وأجهزة الاستشعار المتعددة، وتوفر تقنية هواوى الذكية للمستخدمين إرشادات ونصائح تدريبية لزيادة كفاءة التدريب وتجنب الإصابة.

ويمكن للمستخدمين حجز الساعة الرياضية الذكية بالإضافة إلى الحصول على سوار إضافى هدية، بدءا من 31 مايو حتى 6 يونيو، عبر متجر هواوى الرسمى والموزعين المعتمدين فى مصر.