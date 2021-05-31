علماء آثار: عظام الديك الرومى أقدم وسيلة لرسم الوشم

جدة - نرمين السيد - وتوصل علماء الآثار إلى ذلك بعد اكتشاف عظام الديك الرومى فى موقع أثرى قبل عقود يُرجح أن تكون أقدم وسيلة استخدمها الإنسان لرسم الوشوم على الجسم.

ويعتقد الباحثون أن التحليل الجديد والمفصل لهذه القطع الأثرية يسلط الضوء أكثر على تاريخ عمليات التجميل، ويشير إلى تجربة الأمريكيين الأصليين لممارسة الوشم قبل ما لا يقل عن 3000 عام.

وأجرى فريق العلماء من هيئة البيئة والحفظ فى ولاية تينيسى، بقيادة آرون ديتر، تحليلاتهم على أدوات الوشم القديمة، ووجدوا أنها عظام طيور بأطراف حادة.

وتوصلت نتائج الأبحاث أن الأصباغ السوداء والحمراء الموجودة على أطراف العظام هى بقايا مواد من أكسيد الحديد والكربون، وهى مواد مرتبطة بتاريخ استخدام القدماء للعلامات التمييزية على الجسم.

وبحسب موقع "ساينس أليرت" العلمى، كانت أقدم أداة وشم معروفة هى شوكة صبار عُثر عليها فى ولاية يوتا الأمريكية ويعود تاريخها إلى نحو 2000 عام.