لصحة طفلك.. طريقة تحضير كرات الكوسة بالفرن

جدة - نرمين السيد - وتعد الكوسة من أهم الخضراوات، وذلك لفائدتها الصحية للجسم بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة كالألياف والمغنيسيوم وفيتامين أ وسى وغيره.
وتعتبر كرات الكوسة بالفرن من أطيب وأسهل الوصفات، كما تتميز بأنها من الأطعمة السريعة والشهية، ولتحضيرها نحتاج إلى:
-2 حبة كوسة مبشورة.
-بيضة.
-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
-نصف ملعقة صغيرة من الملح.
-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
-ربع كوب من البقدونس المفروم.
-ثلثان كوب بقسماط.
-ثلث كوب طحين.
طريقة التحضير:
توضع الكوسة المبشورة فى فوطة مطبخ ويعصر المزيج حتى يتم التخلص من المياه الزائدة ثم وضعها فى وعاء.
ويضاف إليها البيضة والزيت والملح والبقسماط والطحين والفلفل الأسود وخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
وتشكيلها فى صورة كرات متوسطة من المزيج ثم تبطين صينية الفرن بورق الزبدة ووضع كرات الكوسة عليها، وتدخل الفرن على حرارة 190 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تتحمر، ثم تقدم ساخنة.
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