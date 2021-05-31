شاومى تعلن عن تقنية «HyperCharge» للشحن فى 8 دقائق

جدة - نرمين السيد - وتسمى أسرع تقنية للشحن للهواتف الذكية بـ "HyperCharge" السلكية التى تعمل بقدرة 200 واط مع تقنية أخرى بقوة 120 واط مع وجود فارق فى الأداء. وتتمكن تقنية "HyperCharge" من الشحن خلال 8 دقائق، وتتفوق على التقنية الأخرى بقدرة 120 واط التى تستطيع أن تشحن فى 15 دقيقة. ومن خلال التقنية الجديدة يمكن شحن هاتف Mi 10 Ultra ببطارية 4000 ميللى أمبير فى الساعة إلى سعة 50% خلال 3 دقائق فقط، كما يستغرق 8 دقائق لشحن البطارية بنسبة 100٪، وفقا لموقع Gizmochina. ومقارنة بالتقنية الأخرى فإنها تكون قادرة على الشحن بقوة مع Mi 10 Ultra الذى يأتى ببطارية تبلغ 4500 ميللى أمبير فى الساعة خلال 23 دقيقة.

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