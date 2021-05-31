الصين تعلن دعمها للأسر الراغبة فى إنجاب طفل ثالث

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، فى اجتماع اليوم، إن تنفيذ هذه السياسة وإجراءاتها الداعمة ذات الصلة، سيساعد فى تحسين الهيكل السكانى فى الصين، ويعالج مشكلة شيخوخة السكان على نحو فعال، ويحافظ على مزايا الموارد البشرية فى البلاد.

هذا ولم يتم بعد الإعلان عن تاريخ بدء نفاذ هذا الإجراء.

تجدر الإشارة إلى النمو السكانى فى الصين سجل أبطأ معدل له منذ عقود، ليصل مجموع عدد السكان إلى 1.411 مليار نسمة، بحسب نتائج آخر تعداد سكانى، ما سلط الضوء على أزمة تلوح فى الأفق بسبب ارتفاع معدل الأعمار وشيخوخة المجتمع.

وازداد عدد سكان الصين بمقدار 72 مليون نسمة، لكن النمو السكانى البالغ 5.4% خلال العقد الماضى كان الأبطأ منذ ستينات القرن الماضى.