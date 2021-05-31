أبل تكشف عن سماعة جديدة بمواصفات رياضية

جدة - نرمين السيد - ووفق ما ذكر موقع "بلومبرج" الأمريكى، فإن السماعات الجديدة AirPods 3 ستمثل أول تحديث للمنتج منذ مارس 2019، مضيفا "ستأتى فى الغالب بتصميم جديد مختلف عن نسخة -برو-، مع علبة متميزة وسيقان أقصر".
أما فيما يخص الجيل الثانى من AirPods Pro، فإن المنتج سيكون الأول من نوعه منذ أكتوبر 2019، على أن يشمل مستشعرات حركة محدثة مع التركيز على تتبع اللياقة البدنية، حسب ما كشف أشخاص مطلعون على الموضوع.
وكانت الشركة الأمريكية تهدف إلى إطلاق سماعات AirPods Pro الجديدة فى وقت مبكر من هذا العام، قبل أن تغير خططها.
وستعزز السماعات الجديدة لأبل، سوق سماعات الأذن اللاسلكية، التى نمت بشكل سريع خلال الفترة الماضية، وحققت أكثر من 30 مليار دولار فى الإيرادات السنوية.
ورفضت "أبل" التعليق على طلبات الاستفسار، كما لم تكشف بعد توقيت طرح هذه السماعات بالتحديد.
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