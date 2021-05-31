بعد اكتشاف رفات 215 طفلا.. تنكيس الأعلام فوق المبانى الفيدرالية فى كندا

جدة - نرمين السيد - طلب رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، اليوم الاثنين، تنكيس الأعلام فى جميع المبانى الفيدرالية لتكريم أكثر من 200 طفل تم العثور عليهم مدفونين فى ما كان فى يوم من الأيام أكبر مدرسة داخلية للسكان الأصليين فى البلاد.





وجاء ذلك بعد اكتشاف رفات 215 طفلا، الأسبوع الماضى، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، فى مدرسة "كاملوبس انديان ريزيدنيشيال" فى مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندى، والتى كانت واحدة من 80 مؤسسة احتجزت أطفال السكان الأصليين الذين تم أخذهم من عائلاتهم حتى إغلاقها فى عام 1978.

وغرد ترودو قائلا: "لتكريم 215 طفلا قُتلوا فى مدرسة كاملوبس السابقة وجميع أطفال السكان الأصليين الذين لم يعودوا أبدا إلى منازلهم، والناجين، وعائلاتهم ، طلبت أن يتم تنكيس جميع الأعلام فوق المبانى الفيدرالية".

كان علم برج السلام على تل البرلمان فى عاصمة الأمة أوتاوا من بين أولئك الذين تم تنكيسهم اليوم.

كان رؤساء بلديات المجتمعات فى جميع أنحاء مقاطعة أونتاريو، بما فى ذلك تورنتو وأوتاوا ومسيساجا وبرامبتون، قد أمروا أمس الأحد بتنكيس الأعلام تكريما للأطفال.