بعد اكتشاف رفات 215 طفلا.. تنكيس الأعلام فوق المبانى الفيدرالية فى كندا

وجاء ذلك بعد اكتشاف رفات 215 طفلا، الأسبوع الماضى، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، فى مدرسة "كاملوبس انديان ريزيدنيشيال" فى مقاطعة بريتش كولومبيا بالغرب الكندى، والتى كانت واحدة من 80 مؤسسة احتجزت أطفال السكان الأصليين الذين تم أخذهم من عائلاتهم حتى إغلاقها فى عام 1978.
وغرد ترودو قائلا: "لتكريم 215 طفلا قُتلوا فى مدرسة كاملوبس السابقة وجميع أطفال السكان الأصليين الذين لم يعودوا أبدا إلى منازلهم، والناجين، وعائلاتهم ، طلبت أن يتم تنكيس جميع الأعلام فوق المبانى الفيدرالية".
كان علم برج السلام على تل البرلمان فى عاصمة الأمة أوتاوا من بين أولئك الذين تم تنكيسهم اليوم.
كان رؤساء بلديات المجتمعات فى جميع أنحاء مقاطعة أونتاريو، بما فى ذلك تورنتو وأوتاوا ومسيساجا وبرامبتون، قد أمروا أمس الأحد بتنكيس الأعلام تكريما للأطفال.
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