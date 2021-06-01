صور .. قط بريطانى بـ 7 أرواح .. نجا من الموت 3 مرات

جدة - نرمين السيد - يصدق المثل الشهير المعروف بين الناس "زى القطط بـ 7 أرواح"، على هذا القط الذى نجا فى بريطانيا من إطلاق النار للمرة الثالثة عليه فى هجوم مروع فى وقت سابق من الشهر الماضى.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن القط المعروف باسم "تيدى"، والبالغ من العمر سنتان أصيب برصاصة فى معدته أثناء هجوم على أحد المدن البريطانية. واستنكرت لورين ويليامز، مالكة القط، مطلق النار حيث وصفته بأنه شخص مروع ومثير للاشمئزاز، بعد العثور على حيوانها الأليف فى بركة من الدماء وهو يصرخ. وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية أطلق النار على قط الإنقاذ مرتين فى ذيله فى شهر يناير عام 2021، لكن الشرطة لم تتمكن من العثور على المسلح الذى كان يطلق النار.

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