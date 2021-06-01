كالعادة.. تصدر أحمد يونس تويتر بهاشتاج «أحلى صباح عالراديو 9090»

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر عن احتلاله التريند الأول، معلقا: "زى عادتنا من قبل بداية حلقتنا #احلى صباح عالراديو 9090 فى مصر على تويتر حالا.. صباحكم خير وسعادة".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "صباح الخير .. أفضل الأوقات"، "عايزة أنام بس قلبى مش مطاوعنى بصراحة إنى أسيب المود العظمة ده"، "لا اختيارات عظيمة النهاردة كالعادة طبعا".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.