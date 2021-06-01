«سبيس إكس» تعمل على بناء أول منصة فضائية عائمة لها

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى، اليوم الثلاثاء، أن من المخطط أن تبدأ المنصة العائمة فى استضافة عمليات الإطلاق فى وقت مبكر من العام المقبل 2022.
واشترى إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة "سبيس إكس" واحدة من حفارات النفط المحولة فى وقت سابق من هذا العام من أجل تحويلها إلى مواقع إطلاق وهبوط عائمة لصاروخها القادم القابل لإعادة الاستخدام ستارشيب.
واشترت سبيس إكس حفارين فى بداية هذا العام من أجل إنشاء ديموس Deimos وفوبوس Phobos، وهما ميناءان فضائيان عائمان سُميا على اسم أقمار المريخ، وسيكونان بمثابة قاعدتى انطلاق فى الخارج لأنشطة إطلاق المركبات الفضائية.
شارك ماسك وشركته سابقًا رؤيتهما لمستقبل يتم فيه وضع موانئ فضائية مثل ديموس فى محاور رئيسية حول العالم، ما يجعل من الممكن تشغيل شبكة عالمية من السفر من نقطة إلى نقطة تفوق سرعة الصوت باستخدام ستارشيبب لنقل الأشخاص من وجهات بعيدة مثل بكين إلى نيويورك فى حوالى 30 دقيقة.
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