نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام عند محور 26 يوليو وروض الفرج بديلا

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءً نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال على عدد من القطاعات منها أعلى الخصوص والمرج للمتجه إلى نفق السلام، وأعلى الكنيسة المتجه إلى المنيب، وأعلى البساتين المتجه إلى الأوتوستراد.

ولفت صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات؛ لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد عدا منزل محور صفط للقادم من أعلى الدائرى إلى شارع ثروت، ويعد منزل محور أحمد عرابى هو الأفضل حالا، وأحجام متفرقة أمام مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل إلى الدقى، ونصح بسلك منزل شارع الجامعة أو منزل شارع مراد.

وأضاف أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهيا فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان؛ لذلك يفضل سلك محور روض الفرج.

وتعمل الحركة المرورية بمحافظة القاهرة بشكل مرضى وطبيعى، عدا منطقة صقر قريش أسفل الدائرى للقادم من المعادى والمتجه إلى منطقة القلعة، ولكن يمكن استخدام كورنيش النيل أفضل حالا، كما يوجد بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق للمتجه إلى الفنجرى ويفضل استخدام شارع مصر والسودان، وأحجام متفرقة بمطلع كوبرى المطرية للقادم من الكابلات إلى كوبرى التجنيد ويمكن استخدام كوبرى سرايا القبة.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.