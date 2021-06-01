صور- طريقة ارتداء البنطلون المطبوع لصاحبات جسم الساعة الرملية

جدة - نرمين السيد - وتخشى الفتيات صاحبات جسم الساعة الرملية من ارتداء البنطلون المطبوع حتى لا يبرز شكل الجسم، ولكن هناك طرق مختلفة أنيقة لارتدائه.

وتساهم البناطيل المطبوعة لأنواع أجسام الساعة الرملية فى طول شكل الجسم وإبراز منطقة الخصر وخلق حالة من التوازن بين شكل الجسم، ويمكن ارتدائه مع توب بسيط، أو بلوزة وكعب أو صندل بلاتفورم لإطالة الساقين.

يمكن لدى هولاء ارتداء البنطلونات المطبوعة وخصوصا الضيقة مع كروب توب أنيق، وتسمح تلك البنطلونات فى توزيع الحجم بالتساوى عبر المظهر بسبب المطبوعات الصاخبة فى الأسفل مقابل التوبات القصيرة فى الأعلى، وتنسيق تلك الإطلالة مع الصنادل أو الأحذية الرياضية.

ويمكن ارتداء البنطلونات المطبوعة كطقم متماثل أى يكون البنطلون مطبوع بنفس نقشة القطعة العلوية، وبذلك تزداد مرتديته تألقا وجاذبية.

ويمكن لصاحبات جسم الساعة الرملية ارتداء البنطلونات ذات الخصر المرتفع والتى تأتى بجيوب علوية، لأنها تحدد الخصر وتبرزه وتزيد مرتديته شعور الثقة بالنفس.