بسبب الخسائر .. إل جى توقف إنتاج هواتفها الذكية بدء من الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أنها قررت العمل على إنتاج هواتف ذكية خلال الشهرين الماضيين، منذ إعلانها السابق، للوفاء بالعقود المبرمة معها، بحسب ما جاء فى موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص.
وقررت إل جى وقف إنتاج هواتفها بسبب كم الخسائر التى حققتها، لذلك قررت وضع حدا لأعمالها فى عالم الهواتف الذكية بصورة نهائية فى آخر يوليو.
ووضعت إل جى تلك المدة حتى تتمكن من بيع مخزون هواتفها، ولكنها لم تقوم بإنتاج أى هواتف أخرى، وبسبب ذلك القرار تحول اهتمامات أحد مصانعها فى فيتنام لتصنيع الأجهزة الكهربائية.
كما ستوفر الشركة الكورية الجنوبية خدمات ما بعد البيع حتى 4 سنوات مقبلة، وتحديثات "أندرويد" لأجهزتها حتى 3 سنوات مقبلة.
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