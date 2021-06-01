ما قصته.. العالم يحتفل باليوم العالمى للوالدين

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم، فى اليوم الأول من يونيو من كل عام، باليوم العالمى للوالدين، وفقا لقرار الجمعية العام للأمم المتحدة عام 2012، حيث يعد فرصة لتكريم الآباء والأمهات فى جميع أنحاء العالم لالتزامهم بنكران الذات من أجل أطفالهم وتضحياتهم مدى الحياة لتعزيز هذه العلاقة.





بداية فكرة اليوم العالمى للوالدين

بدأت الأمم المتحدة تركيز الاهتمام على القضايا المتعلقة بالأسرة منذ ثمانينات القرن الماضى، ففى عام 1983، وبناء على توصيات المجلس الاقتصادى والاجتماعى، طلبت لجنة التنمية الاجتماعية فى قرارها بشأن "دور الأسرة فى تعزيز التنمية" (1983/23) من الأمين العام العمل على تعزيز الوعى بين صانعى القرار والجمهور بمشاكل واحتياجات الأسر، وكذلك الطرق الفعالة لتلبية تلك الاحتياجات.

كما أعلنت الجمعية العامة، فى قرارها 44/82 المؤرخ 9 ديسمبر 1989 ، عام 1994 سنة دولية للأسرة، وفى القرار رقم 47/237 لعام 1993، قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 15 مايو من كل عام باعتباره اليوم الدولى للأسرة، وفى العام 2012، أعلنت الجمعية العامة أن 1 يونيو من كل عام، سيكون يوما عالميا للوالدين، والذى يحتفل به سنويًا فى جميع أنحاء العالم.

وترى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاحتفال باليوم العالمى للوالدين فرصة لتكريم الآباء والأمهات فى جميع أنحاء العالم لالتزامهم بنكران الذات من أجل أطفالهم وتضحياتهم مدى الحياة لتعزيز هذه العلاقة، فهما اللبنة الأساسية لاى أسرة مستقرة فى أى مجتمع.

كيفية الاحتفال باليوم العالمى للوالدين

يجتمع قادة المجتمع والآباء والأطفال والمعلمون والمنظمات الأسرية معاً للاحتفال باليوم وتعزيز الأبوة والأمومة، كما يتم أيضاً استضافة الحملات والبرامج التعليمية على نطاق واسع للآباء ولتشجيع الاستقرار داخل الأسر النواة، كما تستخدم المنظمات ذات الصلة هذا اليوم أيضاً للترويج لنموذج الأسرة النواة المكونة من والدين.

ووفقا للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد هذا احتفال بالوالدين ودورهما الحيوى فى توفير الحماية والتنمية الإيجابية لأطفالهما، كما أشارت إلى أن الآباء من كل عرق ودين وثقافة وجنسية فى جميع أنحاء العالم هم مقدمو الرعاية والمعلمون الأساسيون لأطفالهم.