حصول سامسونج على براءة اختراع بسبب تابلت يعمل بنظام طى ثلاثى

جدة - نرمين السيد - ويسمى جهاز التابلت "Galaxy Z Fold Tab" والذى يعمل بنظام طى ثلاثى، يختلف عن المتواجد فى الهواتف.

وقامت سامسونج بتسجيل براءة الاختراع جهاز Galaxy Z Fold Tab في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة USPTO، كما تم تسجيلها أيضا في قائمة براءات الاختراع الحديثة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفقا لموقع Gizmochina.

وحرصت سامسونج عند تصميم التابلت أن يكون كهاتف ذكى وجهاز لوحى ، ويأتى "Galaxy Z Fold Tab" بشاشة ثلاثية وزجاج نحيف وثابت من نوع UTG، بالإضافة إلى قلم S Pen الذكى.

ومن المتوقع تقديم جهاز التابلت "Galaxy Z Fold Tab" فى بداية أغسطس المقبل خلال حدث "Galaxy Unpacked".