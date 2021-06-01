امرأة تتخلص من فائض دمى العرض بطريقة غريبة

جدة - نرمين السيد - ولجأت السيدة التى تدعى "روز إدواردز" وتبلغ من العمر 49 عاما إلى إنشاء مسابقة غريبة بمقاطعة لنكولنشاير البريطانية، وهى دخول الأفراد إلى المصنع وحمل ما يمكنهم حمله خلال 15 دقيقة فقط.

ووضعت روز بعض الشروط الغريبة لتلك المسابقة الأغرب، وهى دفع مبلغ قدره 50 جنيه إسترلينى للمشاركة فى المسابقة "عملية السرقة المنظمة"، كما سمحت لهم بجمع أقصى ما يمكنه حمله من قطع المانيكان خلال وقت قصير ومغادرة المكان، دون الخروج بأكثر من 5 أزواج من أيدى الدمى أو تخزينها فى السيارة.

ونصحت روز المتسابقين بإحضار أكياس لما تحمله دمى المانيكان من مياه الأمطار بداخلها، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولجأت رزو إلى تلك الطريقة الغريبة بسبب تراكم قدر كبير من الفائض فى بيع دمى العرض، وقالت وفقا للصحيفة: "لم يكن لدى الكثير من الفائض فى البداية، لكننى اشتريتهم بسرعة من المتاجر التى كانت تعانى الركود".

وأضافت:"سرعان ما سمع الناس عن تلك المرأة المجنونة مع كل تلك العارضات و حتى الآن لدى أكثر من 20.000".