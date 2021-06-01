صور- أحدث أزياء السويدية كارولين وينبرج

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جدة - نرمين السيد - ولمع اسمع كارولين فى عالم الأزياء والموضة، حيث ظهرت فى سبعة عروض أزياء فيكتوريا سيكريت من عام 2005 وحتى عام 2011.
وظهرت وينبرج على أغلفة الكثير من المجلات المخصصة للأزياء العالمية منها فوج وألور ومارى كلير ويور ومان وغيره.
وتحرص كارولين على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" أبرز إطلالتها وأجددهم، بالإضافة إلى أوقاتها التى تجمعها مع عائلتها.
وولدت كارولين وينبرج فى 26 مارس 1985 فى سولينتونا بالسويد، ولم تكتفى بموهبتها فى عالم الأزياء بل انضمت إلى مجال التمثيل.
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