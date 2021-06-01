طالبة صينية تصنع ملابس صالحة للأكل

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جدة - نرمين السيد - وقامت الفتاة التى تدعى تانج دانيانج بمقاطعة جيلين، بتصنيع ملابس صالحة للأكل من خلال استغلال السبانخ.
وحاولت فى مرات عدة استخدام الألياف المستخرجة من السبانخ بدلا من الألياف التقليدية، لتحويلها إلى ملابس قابلة للطى والكوى والخياطة والأكل عن طريق خلطها بمواد صالحة للأكل، وذلك وفقا لصحيفة "الشعب" الصينية.
وقالت الفتاة وفقا للصحيفة أن تلك الملابس تتمتع بخصائص حماية البيئة وقابلية التحلل البيولوجى، مع إمكانية إعادة استخدام الخضار والفاكهة الغير طازجة وهى آمنة بيئيا.
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