وصفة سهلة.. طريقة تحضير بيتزا الرانش بالدجاج فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وتعتبر البيتزا من أصعب الوجبات التى لا تتشجع الأم على إعدادها فى المنزل، ولكن هناك وصفة سهلة التحضير لـ "بيتزا الرانش بالدجاج".

ولتحضير بيتزا الرانش بالدجاج، نحتاج إلى بعض المقادير وهى:

-مقادير العجينة:

-2 كوب من الدقيق.

-ملعقة صغيرة من الخميرة.

-رشة ملح.

-2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

-ربع كوب زيت نباتى.

-ماء.

مقادير صوص الرانش:

-نصف كوب المايونيز.

-نصف كوب زبادى.

-نصف ملعقة صغيرة من ثوم البودرة.

-نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-نصف ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

-ملعقة صغيرة من الشبت.

مقادير الحشوة:

-2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتى.

-250 جراما من صدر الدجاج المقطع شرائح.

-ملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-ملعقة صغيرة من البهارات.

-بصلة مقطع شرائح.

-جبن موزاريلا.

طريقة التحضير:

لتحضير العجينة: فى وعاء اخلطى الدقيق والخميرة والملح والحليب، وضيفى الزيت النباتى والماء ثم عجن المكونات حتى الحصول على عجينة متماسكة، وتغطية الوعاء بعدها وتترك بجانباً حتى تتخمر العجينة.

ولتحضير صوص الرانش: فى وعاء ضعى المايونيز والزبادى والبقدونس والشبت ثم نكهى بالملح والفلفل الأسود والبصل البودرة والثوم البودرة، ومزج المكونات حتى الحصول على خليط متجانس.

ولتحضير الدجاج: فى مقلاة على نار متوسطة يحمى الزيت النباتى ثم تضاف الدجاج والملح والفلفل الأسود والبهارات العربية المشكلة، ثم يترك حتى ينضج.

وفرد العجينة النشابة على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق، وضعى العجينة فى صينية فرن وادهنيها بصلصة الرانش ثم وزعى قطع الدجاج، ثم إضافة جبن الموزاريلا والبصل على وجه البيتزا وتدخل الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج العجينة وتقدم ساخنة.