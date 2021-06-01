خلال الأسابيع المقبلة.. موتورولا تستعد لطرح هاتف بمميزات فائقة

جدة - نرمين السيد - ويتمتع الهاتف بالعديد من التحسينات فى الأداء سواء فى جودة الكاميرا والشاشة، يتم طرحه خلال الأسابيع القادمة.
ولم تكشف الشركة عن اسم هاتفها الجديد، ولكنه سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة، من نوع IPS LCD، ويتمكن من مقاومة الماء والغبار، وفقا لموقع "Gizmochina".
ومن المقرر أن يحصل هاتف موتورولا القادم على بطارية سعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط ومنفذ للشحن من نوع Type-C.
وليس من المؤكد إذا كان هاتف موتورولا القادم سيقدم كاميرا ثلاثية أم كاميرا مزدوجة ولكن ستأتى الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع ضبط تلقائى للصورة، ومستشعر للاتساع والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 13 ميجا بيكسل.
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