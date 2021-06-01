الزهرة والمريخ يزينان ليالى يونيو فى السماء.. ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه بالرغم من أن المريخ سيبقى فى السماء لفترة أطول بعد حلول الظلام مقارنة بالزهرة، فإن المريخ خافت مقارنة بالزهرة، ألمع الكواكب، الذى يتفوق على المريخ بأكثر من مائة ضعف.

وأضاف أن كوكب الزهرة سيظهر أولاً، حيث يتلألأ عند الغسق، قبل أى نجم ساطع وسيكون الكوكب منخفضا جدا فى الأفق الغربى بعد حوالى 45 دقيقة، أو قبل ذلك بعد غروب الشمس.

وأوضح أنه بعد ذلك يستخدم هذا الكوكب الساطع للعثور على المريخ بعد حلول الظلام فى وقت مبكر من الليل هذا الشهر عندما يكون مرتفعًا نسبيًا فوق الأفق الغربى، ولكن الكوكب الأحمر سوف يزداد خفوته مع مرور الأيام هذا العام وذلك مع ابتعاد الأرض كثيرًا عنه وبعد ذلك سينخفض تدريجيا نحو نقطة غروب الشمس.

وأشار إلى أن المريخ على الرغم من كونه كوكبا مسائيا نظريا حتى أكتوبر المقبل، فمن المحتمل أن يكون يختفى عن الأنظار بحلول أغسطس المقبل، ففى ذلك الوقت يتوقع أن يطمس توهج شفق المساء الكوكب الأحمر.

وأكد أنه بشكل عام سيسطع كوكب الزهرة فى أبهى حله فى السماء بداية الليل لبقية هذا العام 2021، وسيصل إلى أقصى استطالة له من الشمس فى 29 أكتوبر المقبل ويكون فى أعظم تألق له باعتباره "نجمة" المساء.