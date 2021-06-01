كيفية العناية بالبشرة الدهنية فى فصل الصيف

جدة - نرمين السيد - ويتسبب حرارة الطقس فى انسداد مسام البشرة الدهنية وظهور حب الشباب والبثور السوداء والبيضاء.

ويمكن الاستعانة ببعض الماسكات الطبيعية الدهنية خلال فصل الصيف، وفقا لموقع "fitnesshealthforever"، منها:

-ماسك بياض البيض:

يعد علاجا مهما للبشرة الدهنية، لكونه بمثابة مُطهر للبشرة ويعمل على شدها وجعلها أكثر نضارة ونعومة.

ولتحضير الماسك يمكن تجهيز بياض البيض فى وعاء صغير، ويوضع على الوجه باستخدام القطعة القطنية وتترك لمدة 20 دقيقة على الوجه، ثم تشطف بالماء الدافئ.

-ماسك الموز والعسل:

يعتبر الموز علاجاً رائعاً للبشرة، حيث يجعلها لامعة وخالية من التجاعيد ومرطبة، كما أنه يساعد على إزالة انتفاخات العين وندبات حب الشباب من وجهك، بينما يقوم العسل الغنى بمضادات الأكسدة والصفات المضادة للبكتيريا، على الحد من آثار حب الشباب والشيخوخة.

ولعمل هذا القناع، يمكن مزج مسحوق الموز مع العسل وتطبيقه على الوجه، ثم يشطف بالماء الدافئ بعد 20-30 دقيقة.

-ماسك الصبار والعسل:

يساعد العسل فى القضاء على مشاكل البشرة مثل حب الشباب والتجاعيد والبهتان، كما يساهم الصبار فى إزالة الدهون الزائدة من الوجه مع الحفاظ على ترطيبه، كما يعد فعالا فى علاج حب الشباب وحروق الشمس وعلامات الشيخوخة وعلامات التمدد.

ولعمل قناع الوجه يجب خلط 2-3 ملاعق كبيرة من جل الصبار وملعقة كبيرة من العسل فى وعاء صغير، ويترك لمدة 20-30 دقيقة على الوجه ويشطف بالماء الدافئ.