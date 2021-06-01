الجفاف يهدد فنجان القهوة البرازيلى

جدة - نرمين السيد - وتشهد البرازيل، بحسب "سبوتنيك"، أسوأ موجة جفاف فى تاريخها لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 91 عاما تهدد بشكل مباشر العديد من المحاصيل الرئيسية على رأسها محصول البن.

وبحسب "رويترز" تهدد موجة الجفاف أيضا مصادر الطاقة فى البلاد بسبب تأثر محطات توليد الطاقة الكهرومائية، مما يضع البلاد أمام مشكلة تقنين قاس فى الطاقة/ بالإضافة إلى ذلك، تأتى موجة الجفاف هذه بالتزامن مع سلسلة حرائق تشهدها منطقة غابات الأمازون الأمر الذى "يصب الزيت على النار".

وتشكل ندرة الأمطار فى البرازيل تهديدا مباشرا لعدد من المحاصيل الرئيسية فى البلاد، وتترك آثارا سلبية على زراعة الحبوب والماشية وتوليد الكهرباء، حيث تعتمد البرازيل بشكل كبير على السدود المائية للحصول على الطاقة.

وتسبب الجفاف بأضرار بالغة لعملية إنتاج محاصيل السكر والبن فى البرازيل، أكبر مورد فى العالم لهذين المنتجين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لهذه السلع.

ولامست العقود الآجلة للقهوة أعلى مستويات لها فى العامين الماضيين ما أدى لقلق التجار من أن رطوبة التربة الحرجة فى منطقة ميناس جيرايس يمكن أن تؤثر على محصول القهوة لعام 2022 أيضًا.