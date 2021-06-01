اخترع أول نظارة بالعالم لترجمة لغة الإشارة.. ابن طلخا يغير حياة الصم والبكم

جدة - نرمين السيد - 70 مليون شخص حول العالم هو عدد الصم والبكم، الأمر الذى دفع عمر عبد السلام إلى التفكير فى مساعدة هؤلاء، وتسخير جميع أفكاره فى هذا الإطار، ما نتج عنه ابتكار «نظارة الصم والبكم»، والتى من شأنها مساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعى.





فى عام 2016، أعلن عمر عبد السلام، نجاح مشروعه وحلم حياته، كاشفًا عن نظارة تسهل لغة التواصل مع الصم والبكم، الأمر الذى حظى بتأييد واسع من قبل المسؤولين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وحتى اليوم يعمل ابن قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، على تحقيق مشروعه الذى لم يخرج للنور بعد، حيث يطوره يومًا بعد يوم، بما يحقق الراحة الكاملة لتلك الشريحة غير القليلة فى المجتمع.

بدأ عمر عبد السلام مشروعه، حسب حديثه الخاص لـ دوت الخليج، منذ 6 سنوات، وهو فى المرحلة الإعدادية تحديدًا، سعيًا منه لدمج الصم والبكم فى المجتمع، وهو عبارة عن نظارة بها شاشة صغيرة تترجم الكلام، والإشارات، بما يسهل عملية التواصل.

وأوضح أنه يجرى حاليا تجارب على عدد من المصابين، مؤكدًا أن النتائج مرضية إلى حدٍ كبير، وهو ما يشير إلى قرب انتهاء المشروع، وخروجه للنور.

وأطلق عمر عبد السلام، على مشروعه اسم Sens Ear Glasses، لافتا إلى أن سعر النظارة قد يصل إلى 6 آلاف جنيه، مع كثرة الخدمات التى تقدمها.

وتعمل النظارة على تحويل الكتابة لإشارات، وتحويل الإشارة لصوت والعكس، وترجمة أكبر عدد من الكلمات لإشارات، مما يساعد الأصم فى التعلم الذاتى، وحاليا يجرى العمل على تزويدها بأكثر من لغة، بهدف أن يكون المنتج عالميًا، يصدر من مصر أم الدنيا إلى شتى بقاع الأرض.